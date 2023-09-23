Офицер Уилкерсон: помощь НАТО ВСУ можно считать актом войны против России

Помощь США Вооруженным силам Украины (ВСУ) можно сравнить с актом агрессии против России. Об этом заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Чем ближе НАТО к конфликту, тем больше вероятность того, что она сама будет в него вовлечена. Я не сомневаюсь, что мы, вероятно, предоставляем как минимум разведывательную информацию с самолетов, которые летают в этом районе, если не больше, а может быть, и наводим на цели. Это акт войны НАТО против России и ее союзников», — сказал офицер.

По его словам, Россия имеет право воспринимать самолеты или любую другую воздушную технику Североатлантического альянса как законную цель в пределах вооруженного конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Запад играет в очень опасную игру.