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07:53, 23 сентября 2023Бывший СССР

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении

ВС России отразили четыре атаки украинских штурмовиков на донецком направлении

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские военные отразили четыре атаки украинских штурмовиков на донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвали, передает РИА Новости.

По его данным, атаки были совершены в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка. Глава пресс-центра добавил, что российские силы уничтожили два пункта управления и два склада с оружием украинских войск.

Помимо этого, продолжил он, противник лишился эшелона с военной техникой в районе населенного пункта Родинское. В частности, украинская армия потеряла две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку немецкого производства «Панцирь 2000», две гаубицы американского производства М777, противотанковую пушку МТ12 «Рапира» и 5 минометов 120 калибра, рассказал Минесашвали.

Ранее российская авиация поразила два склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Уточняется, что они были уничтожены в районе населенных пунктов Елизаветовка и Константиновка.

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    Марина Совина
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