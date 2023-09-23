Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении

ВС России отразили четыре атаки украинских штурмовиков на донецком направлении

Российские военные отразили четыре атаки украинских штурмовиков на донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвали, передает РИА Новости.

По его данным, атаки были совершены в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка. Глава пресс-центра добавил, что российские силы уничтожили два пункта управления и два склада с оружием украинских войск.

Помимо этого, продолжил он, противник лишился эшелона с военной техникой в районе населенного пункта Родинское. В частности, украинская армия потеряла две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку немецкого производства «Панцирь 2000», две гаубицы американского производства М777, противотанковую пушку МТ12 «Рапира» и 5 минометов 120 калибра, рассказал Минесашвали.

Ранее российская авиация поразила два склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Уточняется, что они были уничтожены в районе населенных пунктов Елизаветовка и Константиновка.