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11:00, 24 сентября 2023Силовые структуры

Трое россиянин получили сроки за избиение полицейского гаечным ключом

На Алтае осудили троих мужчин, избивших участкового гаечным ключом

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Алтайском крае суд вынес приговор троим мужчинам, напавшим на участкового. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Двое фигурантов получили по четыре года и три месяца колонии, а третий — 5,5 года. Помимо отбывания сроков они также должны выплатить правоохранителю по 20 тысяч рублей компенсации.

По данным канала, полицейский приехал в лес у села Шульгин Лог. Там товарищи собирали коноплю. Он нашел в их автомобиле пакет с запрещенным веществом. Тогда мужчины попытались уехать, но сотрудник МВД вытащил ключи из машины. Он хотел вызвать подкрепление, однако фигуранты решили ему помешать. Один из них вытряхивал 2,6 килограмма конопли на землю. Остальные начали избивать силовика гаечным ключом.

Затем друзья сели в машину и уехали. Вскоре полицейские все же нашли беглецов.

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    Екатерина Власова
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