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12:22, 24 сентября 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности о занимавшейся продажей людей в России преступной группе

Baza: подозреваемым в продаже людей на Ставрополье стал 70-летний пенсионер

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Раскрыты подробности о преступной группе на Ставрополье, занимавшейся продажей людей. Издание Baza в Telegram-канале обратило внимание, что главными подозреваемыми в российском регионе стали 70-летний «помещик» и его помощник.

Так, в 2021 году пенсионер из города Михайловска Ставропольского края приобрел мужчину за 8 тысяч рублей. Позже, по информации канала, под угрозой насилия продали в рабство 54-летнего местного жителя за 15 тысяч рублей. Вели «сделку» сотрудники полиции — это был следственный эксперимент. На месте был задержан продавец. Им оказался 31-летний мужчина, который был знаком с пожилым «помещиком».

Также удалось выяснить, что зимой 2022-го продавец выполнял задание от пенсионера, который просил найти ему женщину. Как уверяют источники, подходящую кандидатку обнаружили в Невинномысске. Представитель забрал безработную 48-летнюю Аллу и отвез ее к «помещику» на продажу. За женщину дали 8 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что шестерых россиянок обвинили в продаже несовершеннолетних девушек в возрасте от 13 до 17 лет в сексуальное рабство в Бахрейн.

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    Анна Щербакова
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