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13:29, 24 сентября 2023Россия

Минобороны отчиталось о поражении техники ВСУ под Харьковом и в ЛНР

Минобороны России: военные нанесли поражение технике ВСУ под Харьковом и в ЛНР
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные на купянском направлении нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом и в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявили журналистам в ходе брифинга в Минобороны.

В ведомстве отчитались, что потери были понесены в 14-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ и 103-й бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

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По информации Минобороны, российской армии удалось уничтожить более 20 украинских военных, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», самоходную польскую артиллерийскую установку Krab и склад боеприпасов в районе Берестового.

23 сентября российское оборонное ведомство доложило об уничтожении зенитного ракетного комплекса Avenger на купянском направлении.

Тогда же было уничтожено свыше 215 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии.

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    Анна Щербакова
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