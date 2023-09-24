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14:37, 24 сентября 2023Среда обитания

Стало известно о продаже дома актера Джорджа Клуни

DM: актер Джордж Клуни решил продать виллу на озере Комо за 100 млн долларов

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Джордж Клуни решил продать свою виллу на итальянском озере Комо за 100 миллионов долларов и при этом уже присматривает новую недвижимость во Франции, где предпочитает отдыхать жена известного актера. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail (DM).

Отмечается, что актер купил эту виллу 21 год назад за 10 миллионов евро. Риелторы объяснили это тем, что покупка этого дома спровоцировала бум на местном рынке недвижимости, в результате чего цены в этом районе выросли вдвое.

Ранее американский баскетболист Бредли Бил выставил на продажу особняк стоимостью 10 миллионов долларов. Дом площадью более 1200 квадратных метров спортсмен продает накануне нового сезона игр Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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    Марина Совина
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