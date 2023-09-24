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00:39, 24 сентября 2023Мир

Сбежавшие дети проехали 320 километров на машине матери

The Guardian: во Флориде дети 10 и 11 лет угнали машину матери и проехали 320 км

Фото: PxHere

Во Флориде 11-летняя девочка и ее 10-летний брат сбежали из дома, угнав машину матери. Они успели проехать 320 километров в направлении Калифорнии прежде, чем их остановили полицейские на межштатной магистрали, сообщил The Guardian.

По данным издания, дети решились на побег из-за ссоры с матерьюю, которая в воспитательных целях отобрала у дочери электронику из-за плохого поведения. Заметив пропажу несовершеннолетних, она обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов заметили автомобиль на дороге около четырех часов утра. Владелица заявила о его угоне, поэтому помощники шерифа решили, что обнаружили преступников, и достали оружие. Однако на водительском сиденье оказался 10-летний мальчик.

Детей вернули матери, которая отказалась выдвигать против них обвинения об угоне.

Ранее в России восьмилетний мальчик сбежал из дома после урока «Разговоры о важном» из-за нежелания когда-либо вступать в брак. Такую позицию ребенок приобрел после общения с одноклассниками, которые рассказали ему об интимном аспекте создания семьи и появления детей.

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    Александра Синицына
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