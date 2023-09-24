Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:36, 24 сентября 2023Из жизни

Няню сына экс-премьера Британии уволили за выпитый бокал вина

Няня сына Бориса Джонсона рассказала об увольнении за выпитый с ним бокал вина

Фото: Unsplash

Няня новорожденного сына бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона была уволена после того, как жена политика узнала о выпитом совместно с Джонсоном бокале розового вина в честь восьмого ребенка. Об этом газете Mirror рассказала сама няня, 59-летняя уроженка Зимбабве Тереза Доуз.

«Это был полный кошмар», — заявила Доуз, описывая процесс увольнения. Она рассказала, что жена политика Кэрри Джонсон уволила ее сразу же после выписки из роддома, дав Доуз на сборы из дома 15 минут времени, отметив, что она даже не увидела самого новорожденного.

Доуз также заявила, что рассматривает возможность подачи судебного иска против четы Джонсонов, ведь с ней был заключен трехмесячный контракт, и поэтому ей причитаются тысячи фунтов за ее работы и выходное пособие.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пост 7 июля прошлого года. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об успешной адаптации России к боевым реалиям на Украине

    Под Челябинском умер военный из ЧВК после драки с бойцом ММА

    В Крыму рассказали о переехавших из Германии семьях русских немцев

    На парковке московского ЖК оказались разбиты десятки люксовых авто

    Российский хирург сломал пациенту челюсть и попал под следствие

    Украина почти 90 раз обстреляла Белгородскую область за сутки

    Няню сына экс-премьера Британии уволили за выпитый бокал вина

    В США рассказали о неспособности ЗРК Patriot сбить один тип российских бомб

    Раскрыты подробности о занимавшейся продажей людей в России преступной группе

    Жены мобилизованных из Забайкалья пожаловались на застрявшие посылки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости