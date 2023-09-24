Няню сына экс-премьера Британии уволили за выпитый бокал вина

Няня сына Бориса Джонсона рассказала об увольнении за выпитый с ним бокал вина

Няня новорожденного сына бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона была уволена после того, как жена политика узнала о выпитом совместно с Джонсоном бокале розового вина в честь восьмого ребенка. Об этом газете Mirror рассказала сама няня, 59-летняя уроженка Зимбабве Тереза Доуз.

«Это был полный кошмар», — заявила Доуз, описывая процесс увольнения. Она рассказала, что жена политика Кэрри Джонсон уволила ее сразу же после выписки из роддома, дав Доуз на сборы из дома 15 минут времени, отметив, что она даже не увидела самого новорожденного.

Доуз также заявила, что рассматривает возможность подачи судебного иска против четы Джонсонов, ведь с ней был заключен трехмесячный контракт, и поэтому ей причитаются тысячи фунтов за ее работы и выходное пособие.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пост 7 июля прошлого года. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.