В Крыму рассказали о переехавших из Германии семьях русских немцев

Депутат Гемпель: в Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии

В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

По его словам, таких семей на полуострове уже более 200: все они возвращаются на историческую родину.

Депутат рассказал, что в Крыму в настоящее время создаются условия, благодаря которым уехавшие ранее на постоянное место жительства в другие страны семьи возвращаются.

Ранее Гемпель заявил, что Крым не нуждается в признании НАТО. «Крым вернулся домой навсегда и развивается в составе Российской Федерации, крымчанам не нужно и не важно признание НАТО», — отметил он.