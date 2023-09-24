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13:05, 24 сентября 2023Из жизни

Россиянин чуть не лишился пениса из-за накачки органа вазелиновым маслом

Mash: россиянин 4 года накачивал пенис вазелиновым маслом и чуть не лишился его

Фото: Towfiqu ahamed barbhuiya / Shutterstock / Fotodom

Россиянин из Омска накачивал пенис вазелиновым маслом, чтобы увеличить его размеры и внешний вид, но в конце концов чуть не лишился его из-за осложнений и аллергии на масло, на данный момент ему уже оказана медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 32-летний омич начал обкалывать свой орган маслом в 2019 году. Но спустя 4 года таких процедур ему пришлось обратиться за профессиональной медицинской помощью уролога из-за аллергии, отторжении тканей и покраснения. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, а детородный орган удалось спасти от удаления.

Ранее сообщалось о жительнице острова Ямайка, которая обратилась к местному пастору с письмом, в котором сообщила, что подала на развод с мужем из-за слишком большого размера его пениса. Отмечается, что мужчина не соглашался на добрачный секс, поэтому женщина узнала об особенностях ее мужа лишь после свадьбы.

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    Марина Совина
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