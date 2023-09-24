В России вандалы разрушили памятник героям-пограничникам

Вандалы в Тверской области разрушили памятник, посвященный героям-пограничникам

Неизвестные вандалы разрушили памятник, посвященный подвигам героям-пограничникам, в городе Бологое Тверской области. Об этом сообщили представители пресс-службы управления Следственного комитета России по Тверской области.

«В ночь на 23 сентября текущего года в городе Бологое неизвестные лица разрушили стелу, посвященную героям-пограничникам. (…) Организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае органы возбудили дело после того, как неизвестные повредили мемориал памяти не вернувшихся участников спецоперации (СВО). По данным следствия, в ночь на 24 сентября в селе Павло-Федоровка злоумышленники облили краской и разрушили мемориальные фотографии военнослужащих, в том числе участников спецоперации. Известно, что мемориал установили местные жители.