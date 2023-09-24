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16:31, 24 сентября 2023Силовые структуры

После повреждения мемориала участникам СВО возбудили дело

В Приморье возбудили дело после повреждения мемориала памяти участников СВО

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Приморье возбудили дело после того, как неизвестные повредили мемориал памяти не вернувшихся участников спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 24 сентября в селе Павло-Федоровка злоумышленники облили краской и разрушили мемориальные фотографии военнослужащих, в том числе участников спецоперации. Известно, что мемориал установили местные жители.

О происшествии стало известно ранее 24 сентября.

Ранее сообщалось, что СКР начал расследовать факт осквернения памятника Т-34 в Молдавии.

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    Илона Палей
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