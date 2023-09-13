Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:02, 13 сентября 2023Силовые структуры

СКР начал расследование осквернения танка-памятника Т-34 в Молдавии

Российский СК начал расследовать факт осквернения памятника Т-34 в Молдавии

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать факт осквернения танка-памятника Т-34 в Молдавии. Об этом в среду, 13 сентября, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

По данным следствия, инцидент произошел в городе Корнешты. Неизвестные злоумышленники облили постамент краской и нанесли оскорбительные надписи. Следователи начали расследование и намерены выявить причастных к совершению преступления лиц и дать их действиям уголовно-правовую оценку.

13 августа в Молдавии неизвестные вандалы осквернили памятник в честь советских воинов в селе Корпач. Монумент установили в честь выхода солдат Советской армии на государственную границу в ходе освобождения своей территории от фашистов. Это произошло в марте 1944 года.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Подлодка и десантный корабль загорелись из-за удара ВСУ по заводу в Севастополе

    Психотерапевты назвали простой способ надолго сохранить искру в отношениях

    Киркоров раскрыл правду о едва не погибшей из-за пластики Пугачевой

    Эстония запретила въезд в страну российским автомобилям

    Российский журналист назвал причину депортации из Молдавии

    Командир роты украинских морпехов пойдет под суд за расстрел мирных жителей

    Детсад и дом престарелых попали под обстрел ВСУ в приграничном регионе России

    Стало известно о способе завлечения россиян мошенниками для совершения терактов

    Российский «Сармат» окрестили инженерным чудом

    В США назвали учения НАТО в Черном море угрожающими войной с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости