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11:18, 24 сентября 2023Силовые структуры

В российском регионе повредили мемориал памяти участников СВО

В Приморье неизвестные повредили мемориал памяти не вернувшихся участников СВО

Фото: Erick Zajac / Unsplash

В селе Павло-Федоровка Приморского края полиция разыскивает неизвестных, повредивших мемориал памяти не вернувшихся из зоны спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полицейских, в ночь с 23 на 24 сентября вандалы разбили фотографии на памятнике и скрылись. Устанавливаются личности причастных.

Известно, что мемориал установили местные жители.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал расследовать факт осквернения памятника Т-34 в Молдавии.

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    Илона Палей
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