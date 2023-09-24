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03:37, 24 сентября 2023Из жизни

Тропическую черепаху выловили на Курилах

Морская черепаха попала в сети рыбаков на Курилах возле острова Кунашир

Фото: Shir Torem / Reuters

У берегов Южных Курил рыбаки поймали большую морскую черепаху. Об этом сообщает портал АСТВ.

Черепаха запуталась в сетях возле острова Кунашир. Рыбаки подняли добычу на борт, сфотографировались и сделали видео с ней. После этого они отпустили рептилию обратно в море. Как предположили очевидцы, черепаху могло принесло теплое течение Куросио. Отмечается, что это не первый случай обнаружения тропических «гостей».

Ранее в Приморье выпустили на волю спасенную краснокнижную дальневосточную черепаху. Редкий хищник оказался в городском озере, ее спасением занимались сотрудники нескольких научных организаций. Несколько месяцев черепаха находилась Приморском океанариуме — ее кормили, лечили и ждали разрешения от Росприроднадзора, чтобы выпустить в привычную среду обитания.

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    Марина Совина
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