Тропическую черепаху выловили на Курилах

Морская черепаха попала в сети рыбаков на Курилах возле острова Кунашир

У берегов Южных Курил рыбаки поймали большую морскую черепаху. Об этом сообщает портал АСТВ.

Черепаха запуталась в сетях возле острова Кунашир. Рыбаки подняли добычу на борт, сфотографировались и сделали видео с ней. После этого они отпустили рептилию обратно в море. Как предположили очевидцы, черепаху могло принесло теплое течение Куросио. Отмечается, что это не первый случай обнаружения тропических «гостей».

Ранее в Приморье выпустили на волю спасенную краснокнижную дальневосточную черепаху. Редкий хищник оказался в городском озере, ее спасением занимались сотрудники нескольких научных организаций. Несколько месяцев черепаха находилась Приморском океанариуме — ее кормили, лечили и ждали разрешения от Росприроднадзора, чтобы выпустить в привычную среду обитания.