В России раскрыли занимавшуюся продажей людей преступную группу

В Ставропольском крае раскрыли преступную группу, занимавшуюся продажей людей

В Ставропольском крае раскрыли преступную группу, занимавшуюся продажей людей. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, в деле фигурируют два подозреваемых — 70-летний житель Михайловска и его помощник. В 2021 году пенсионер купил за восемь тысяч рублей мужчину. Кроме того, в мае 2023 года в Михайловске под угрозой насилия продали в рабство 54-летнего гражданина за 15 тысяч рублей.

Однако покупателем выступали полицейские в рамках следственных действий. Так им удалось задержать 31-летний продавца, который является другом пенсионера.

Теперь по факту произошедшего возбуждено дело по статье о торговле людьми.