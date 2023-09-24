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11:44, 24 сентября 2023Силовые структуры

В России раскрыли занимавшуюся продажей людей преступную группу

В Ставропольском крае раскрыли преступную группу, занимавшуюся продажей людей

Фото: Sirtravelalot / Shutterstock / Fotodom

В Ставропольском крае раскрыли преступную группу, занимавшуюся продажей людей. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, в деле фигурируют два подозреваемых — 70-летний житель Михайловска и его помощник. В 2021 году пенсионер купил за восемь тысяч рублей мужчину. Кроме того, в мае 2023 года в Михайловске под угрозой насилия продали в рабство 54-летнего гражданина за 15 тысяч рублей.

Однако покупателем выступали полицейские в рамках следственных действий. Так им удалось задержать 31-летний продавца, который является другом пенсионера.

Теперь по факту произошедшего возбуждено дело по статье о торговле людьми.

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    Екатерина Власова
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