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20:29, 24 сентября 2023Путешествия

В российском аэропорту пропал свет

«Mash на Мойке»: в петербургском аэропорту Пулково на 20 минут пропал свет

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково пропал свет на 20 минут. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным очевидцев, блэкаут случился в зоне вылета. Причины внезапного отключения света не приводятся, однако массовой паники в воздушной гавани не было. Электричество дали спустя 20 минут, уточняет канал.

Ранее в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково у самолета Cessna при взлете лопнуло колесо. Как стало известно, самолет стоял на рулежке. Одна из взлетных полос аэропорта была закрыта. На месте работали экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Принадлежность и модель самолета не уточнялись. По информации из открытых источников, Cessna специализируется на производстве малых двухместных самолетов и бизнес-джетов.

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    Варвара Кошечкина
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