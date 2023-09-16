В аэропорту Петербурга у самолета при взлете лопнуло колесо
«112»: в аэропорту Пулково у самолета Cessna при взлете лопнуло колесо
В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково у самолета Cessna при взлете лопнуло колесо. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Как стало известно, сейчас самолет стоит на рулежке. Одна из взлетных полос аэропорта закрыта. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.
Принадлежность и модель самолета не уточняется. По информации из открытых источников, Cessna специализируется на производстве малых двухместных самолетов и бизнес-джетов.
Ранее частный легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в лесополосе возле аэропорта Северный в Новосибирске. В результате пострадали три человека. Воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси.