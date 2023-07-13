Число пострадавших при жесткой посадке самолета в российском регионе выросло

Минздрав сообщил о трех пострадавших при жесткой посадке самолета в Новосибирске

Число пострадавших при жесткой посадке самолета под Новосибирском выросло. Травмы получили три человека, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По данным ведомства, врачи скорой помощи оценивают состояние пострадавших как легкой и средней тяжести.

Ранее в сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, что легкомоторный самолет упал в березовую рощу. Судя по фотографиям, ветки деревьев пробили окна воздушного судна, а его крылья и корпус помялись.

Частный легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в лесополосе возле аэропорта Северный в Новосибирской области вечером 13 июля. Причина произошедшего пока неизвестна. На борту находились три человека.