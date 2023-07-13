Появились кадры с места жесткой посадки самолета возле российского аэропорта

Mash Siberia опубликовал кадры с места жесткой посадки самолета под Новосибирском

В сети появились кадры с места жесткой посадки легкомоторного самолета возле аэропорта Северный в Новосибирской области. Фотографии опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно легкомоторный самолет, упавший в березовую рощу. Ветки деревьев пробили стекла воздушного судна, а его крылья и корпус помялись.

О жесткой посадке легкомоторного самолета в лесополосе под Новосибирском стало известно вечером 13 июля. По информации Mash Siberia, инцидент произошел с частным бортом, произведенным американской компанией Cessna. На воздушном судне находились три человека. Как сообщил региональный Минздрав, все они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Ранее легкомоторный самолет разбился возле села Усть-Кулом в Коми. При взлете борт зацепился за линию электропередачи и рухнул на территории частного домовладения. На воздушном судне находились два человека, пострадал пилот.