Лавров заявил об уважении Россией целостности Украины по декларации 1991 года. И напомнил о важном условии Москвы

Лавров: РФ уважает территориальную целостность Украины по декларации 1991 года

Россия уважает территориальную целостность Украины, согласно Декларации о независимости 1991 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, Москва еще в 1991 году признала суверенитет Украины и у нее нет никаких проблем с территориальной целостностью соседней страны. «Она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ», — сказал он. Дипломат также дал понять, что уважения могут добиться только те, кто уважает свое собственное население.

Нейтральный статус Украины имеет принципиальное значение для России

Говоря о Декларации о независимости, глава МИД напомнил о важном для российской стороны условии относительно статуса Украины.

Но в декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы Сергей Лавров министр иностранных дел России

«Вот в той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», — подчеркнул он. О принципиальности нейтрального статуса Украины ранее заявлял президент России Владимир Путин. «Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение», — говорил российский лидер.

День независимости на Украине отмечается 24 августа. В этот день в 1991 году Верховный совет УССР принял декларацию о суверенитете

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Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно сообщал, что главной целью конфликта с Россией является восстановление территориальной целостности страны в границах 1991 года. Он также выразил уверенность, что мира не может быть за счет территориальных компромиссов. В состав Украины после распада СССР в 1991 году входил Крымский полуостров, который вошел в состав России в 2014 году. Помимо этого, частью республики были Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он какой-либо вариант мирного урегулирования конфликта, который не подразумевает возвращения республикой контроля над Крымом, президент Украины высказался: «Тогда это не будет победой».

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В свою очередь, Лавров заявил, что «формула мира», предложенная украинским лидером, иллюзорна, а Киев очевидно не готов к диалогу. Он подчеркнул, что Москва не намерена разговаривать на подобных условиях. На неприемлемость таких условий также указал первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не к прекращению огня. Он привел слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва уже рассматривала этот вариант и была обманута.