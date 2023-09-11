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12:59, 11 сентября 2023Мир

В России ответили на озвученное Вашингтоном условие переговоров Москвы и Киева

Сенатор Джабаров раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины к переговорам

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявил, что Украина будет готова к переговорам с Россией, если с таким предложением выступит Москва. В беседе с «Лентой.ру» сенатор заявил, что Россия не будет просить Украину о переговорах.

«Это заявление (Блинкена — прим. «Ленты.ру») демонстрирует, что Украина готова сделать одолжение и пойти на переговоры с Россией, если ее (Украину — прим. «Ленты.ру») попросят. Я думаю, что Россия не попросит переговоров», — заявил Джабаров.

При этом сенатор подчеркнул, что Москва, возможно, будет готова рассмотреть идею переговоров в том случае, если противоположная сторона выдвинет другие условия.

«Текущие условия Украины мы знаем, они для нас неприемлемы, в частности, возвращение к границам 1991 года», — добавил сенатор.

Ранее Блинкен заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией, если Москва выступит с подобным предложением. Он отметил, что Вашингтон поддержит Киев и присоединится к переговорам.

Блинкен также добавил, что конфликт должен закончиться «на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины». В то же время он отметил, что на данный момент Соединенные Штаты не видят признаков интереса к дипломатическому разрешению конфликта.

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    Кирилл Садовский
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