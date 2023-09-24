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00:19, 24 сентября 2023Россия

Путин назвал источник власти в России

Президент России Путин: именно народ является источником власти в стране
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что именно народ является источником власти в стране. Он определяет путь развития России, уточнил он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.

«Именно народ — источник власти в нашей стране. Он определяет ее путь развития», — подчеркнул Путин.

По словам президента, огромная заслуга ЦИК в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан избирать и быть избранным.

Ранее Владимир Путин заявил, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года. Свое заявление он сделал на Восточном экономическом форуме.

Он уточнил, что по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеет смысл говорить о выдвижении на новый срок.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что смыслы предстоящей президентской кампании, которая пройдет в 2024 году, диктует внешняя повестка и российское общество.

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    Марина Совина
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