Путин назвал источник власти в России
Президент России Владимир Путин заявил, что именно народ является источником власти в стране. Он определяет путь развития России, уточнил он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
«Именно народ — источник власти в нашей стране. Он определяет ее путь развития», — подчеркнул Путин.
По словам президента, огромная заслуга ЦИК в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан избирать и быть избранным.
Ранее Владимир Путин заявил, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года. Свое заявление он сделал на Восточном экономическом форуме.
Он уточнил, что по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеет смысл говорить о выдвижении на новый срок.
Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что смыслы предстоящей президентской кампании, которая пройдет в 2024 году, диктует внешняя повестка и российское общество.