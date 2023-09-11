Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 11 сентября 2023Россия

В Кремле высказались о предстоящей президентской кампании

Песков: смыслы президентской кампании диктует внешняя повестка и общество
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Смыслы предстоящей президентской кампании, которая пройдет в 2024 году, диктует внешняя повестка и российское общество. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Смыслы диктует повестка дня, смыслы диктует наше окружение в мире, смыслы диктуют наши задачи, которые мы ставим перед собой в плане развития. И смыслы диктует, наверное, нынешний этап развития нашего общества», — ответил Песков на вопрос журналистов о смысловом наполнении президентской кампании.

По его словам, подготовка к выборам пока не началась.

Ранее Песков заявлял, что никто не сможет составить конкуренцию президенту России Владимиру Путину на выборах главы государства в 2024 году, однако президент пока не заявлял о намерении участвовать в выборах.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Путин заявлял, что выборы президента в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом, а также при соблюдении всех демократических и конституционных процедур. Глава государства не уточнял, примет ли он в них участие, но при этом подчеркивал, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев. Почему они могут начать протесты на улицах?

    Песков оценил отношения России и Армении

    Названа цена самой дешевой квартиры в Москве

    Песков опроверг слова Блинкена о неготовности России к переговорам с Украиной

    Украина обстреляла российский регион

    В СК назвали предварительную причину смерти съевшей арбуз россиянки

    Екатерина Климова показала лицо без макияжа

    Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ в районе Работино

    ChatGPT обвинили в повышенном расходе воды

    В ЕС допустили введение санкций из-за выборов в новых регионах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости