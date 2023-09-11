В Кремле высказались о предстоящей президентской кампании

Песков: смыслы президентской кампании диктует внешняя повестка и общество

Смыслы предстоящей президентской кампании, которая пройдет в 2024 году, диктует внешняя повестка и российское общество. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Смыслы диктует повестка дня, смыслы диктует наше окружение в мире, смыслы диктуют наши задачи, которые мы ставим перед собой в плане развития. И смыслы диктует, наверное, нынешний этап развития нашего общества», — ответил Песков на вопрос журналистов о смысловом наполнении президентской кампании.

По его словам, подготовка к выборам пока не началась.

Ранее Песков заявлял, что никто не сможет составить конкуренцию президенту России Владимиру Путину на выборах главы государства в 2024 году, однако президент пока не заявлял о намерении участвовать в выборах.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Путин заявлял, что выборы президента в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом, а также при соблюдении всех демократических и конституционных процедур. Глава государства не уточнял, примет ли он в них участие, но при этом подчеркивал, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России.