Российская авиация нанесла масштабный удар по ВСУ на донецком направлении
Авиация группировки российских войск «Юг» нанесла масштабный удар по 23 районам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник ее пресс-центра Георгий Минесашвили.
По его словам, в результате атаки была уничтожена гаубица М777 из США, британский зенитно-ракетный комплекс Stormer, два пикапа, а также три склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и наблюдательный пункт.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны ликвидированы 10 украинских дронов в районах населенных пунктов Веселая Долина, Белогоровка, Первомайское Донецкой народной республики (ДНР).
Ранее сообщалось, что российские дроны уничтожили две украинские боевые машины пехоты и поразили опорный пункт ВСУ в ДНР. Украинская бронетехника была поражена в районе Андреевки.