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09:36, 24 сентября 2023Россия

Российская авиация нанесла масштабный удар по ВСУ на донецком направлении

Авиация войск «Юг» уничтожила склады боеприпасов и пункт управления дронами ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Авиация группировки российских войск «Юг» нанесла масштабный удар по 23 районам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник ее пресс-центра Георгий Минесашвили.

По его словам, в результате атаки была уничтожена гаубица М777 из США, британский зенитно-ракетный комплекс Stormer, два пикапа, а также три склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и наблюдательный пункт.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны ликвидированы 10 украинских дронов в районах населенных пунктов Веселая Долина, Белогоровка, Первомайское Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее сообщалось, что российские дроны уничтожили две украинские боевые машины пехоты и поразили опорный пункт ВСУ в ДНР. Украинская бронетехника была поражена в районе Андреевки.

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    Варвара Кошечкина
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