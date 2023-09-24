Российская авиация нанесла масштабный удар по ВСУ на донецком направлении

Авиация войск «Юг» уничтожила склады боеприпасов и пункт управления дронами ВСУ

Авиация группировки российских войск «Юг» нанесла масштабный удар по 23 районам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник ее пресс-центра Георгий Минесашвили.

По его словам, в результате атаки была уничтожена гаубица М777 из США, британский зенитно-ракетный комплекс Stormer, два пикапа, а также три склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и наблюдательный пункт.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны ликвидированы 10 украинских дронов в районах населенных пунктов Веселая Долина, Белогоровка, Первомайское Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее сообщалось, что российские дроны уничтожили две украинские боевые машины пехоты и поразили опорный пункт ВСУ в ДНР. Украинская бронетехника была поражена в районе Андреевки.

