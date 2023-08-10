Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:21, 10 августа 2023Россия

Российские дроны поразили опорный пункт ВСУ в ДНР

Астафьев: российские дроны поразили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в ДНР

Фото: Kalashnikov Media / Global Look Press

Российские дроны уничтожили две украинские боевые машины пехоты (БМП) и поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Украинская бронетехника была поражена в районе Андреевки. Поражение по опорному пункту противника и группе пехоты противника нанесено в районе населенного пункта Красное.

Кроме того, российская артиллерия уничтожила пять БМП и бронетранспортеров ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении.

Ранее сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» поразила управляемыми бомбами пункт дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады и район сосредоточения 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ДНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о пресечении попыток атак беспилотниками

    Балицкий рассказал о подготовке российских войск к наступлению

    Российские дроны поразили опорный пункт ВСУ в ДНР

    Российский военный заявил об опасениях немцев из-за передачи ракет Taurus ВСУ

    Женщина посмотрела видео с регистратора в машине мужа и решила развестись

    В Китае пригрозили ответом на новые ограничения США

    Жители деревни в Перу пожаловались на нападения странных существ

    Балицкий назвал прорыв ВСУ к Азовскому морю «нереальной историей»

    Бойцы «Османа» рассказали о боях с ВСУ в Запорожье

    Посольство России отреагировало на заявления США о помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости