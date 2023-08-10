Российские дроны поразили опорный пункт ВСУ в ДНР

Астафьев: российские дроны поразили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в ДНР

Российские дроны уничтожили две украинские боевые машины пехоты (БМП) и поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Украинская бронетехника была поражена в районе Андреевки. Поражение по опорному пункту противника и группе пехоты противника нанесено в районе населенного пункта Красное.

Кроме того, российская артиллерия уничтожила пять БМП и бронетранспортеров ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении.

Ранее сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» поразила управляемыми бомбами пункт дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады и район сосредоточения 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ДНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.