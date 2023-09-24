Нарочно сбивших ребенка двух российских подростков задержали

В Дагестане задержали двух подростков, нарочно сбивших на машине ребенка

В селе Агачаул в Дагестане полицейские установили личности двух подростков, которые на машине нарочно сбили ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Молодых людей 14 и 15 лет задержали и вместе с их родителями доставили в отдел. Объяснить, для чего они наехали на семилетнего односельчанина, юноши не смогли. Их проверят на предмет употребления запрещенных веществ. Также назначено медицинское освидетельствование потерпевшего. После окончания экспертиз в отношении подростков и их родителей будут приняты меры.

Ранее МВД республики опубликовало видео, на котором видно, как машина под управлением неизвестных задним ходом дважды перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а на третий раз сбивает его. Затем из машины выходят двое молодых ребят и что-то говорят кричащему, вероятно от боли, ребенку.