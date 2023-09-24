Почти половина американцев стала жить хуже при Байдене

Опрос ABC News и WP: почти половина американцев стала хуже жить при Байдене

Более 40 процентов американцев заявили, что их материальное положение ухудшилось при нынешнем президенте США Джо Байдене. Об этом говорится в опросе общественного мнения телеканала ABC News и газеты Washington Post.

Согласно опросу, одобряют работу нынешнего президента 37 процентов опрошенных, 56 — относятся к его решениям негативно. Еще больше американцев отрицательно оценивают политику Байдена в области экономики и решении проблем с мигрантами — показатель одобрения по ним находится на минимальном уровне в карьере Байдена.

Также показатель числа обедневшего населения при нем оказался самым высоким за 37 лет.

74 процентов респондентов заявили, что нынешний президент уже слишком стар для выдвижения своей кандидатуры на второй срок.

В мае колумнист американского портала 19FortyFive Брэндон Вейхерт перечислил пять основных ошибок Джо Байдена на посту президента США. В первую очередь автор обвинил действующего президента в неспособности защитить внешние границы страны.