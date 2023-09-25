Украине дали денег на выплату пенсий

Украина получила от Всемирного банка 100 миллионов долларов для выплаты пенсий

Украина получила от Всемирного банка кредит на 100 миллионов долларов для выплаты пенсий под гарантии Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское министерство финансов.

«Указанные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине" Peace in Ukraine», — заявили в ведомстве.

Ранее Минфин Украины сообщил, что Всемирный банк вложил в проекты на Украине почти 27 миллиардов долларов. На данный момент в портфель входят 20 проектов, назвали подробности в ведомстве. Общая сумма составляет более 5,5 миллиарда долларов и 1 миллиарда евро кредитных средств, а также более 20 миллиардов долларов грантовых средств.

В министерстве добавили, что объем портфеля является крупнейшим за все годы сотрудничества.

