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22:43, 9 сентября 2023Экономика

Названа сумма выделенных Всемирным банком для Украины денег

Всемирный банк вложил в проекты на Украине почти 27 миллиардов долларов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Всемирный банк вложил в проекты на Украине почти 27 миллиардов долларов, сообщил Минфин страны. Об этом пишет РИА Новости.

На данный момент в портфель входят 20 проектов, назвали подробности в ведомстве. Общая сумма составляет более 5,5 миллиарда долларов и 1 миллиарда евро кредитных средств, а также более 20 миллиардов долларов грантовых средств.

В министерстве добавили, что объем портфеля является крупнейшим за все годы сотрудничества.

В сентябре Всемирный банк выделил Украине деньги в размере еще около 232 миллионов долларов на экстренный ремонт жилья. По данным министерства, всего запланировано восстановление около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах Украины.

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    Марина Совина
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