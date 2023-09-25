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11:51, 25 сентября 2023Наука и техника

Обнаружен ящик с коллекцией костей неандертальцев

Frontiers in Earth Science: в Испании обнаружили коллекцию костей неандертальцев

Изображение: Frontiers in Earth Science (2023) / phys.org

Испанские историки, палеонтологи и биологи, которые связаны с учреждениями по всей Испании, обнаружили, что ящик с артефактами, который был подарен Археологическому музею Каталонии в 1986 году, содержит коллекцию костей неандертальцев. Подробно о находке рассказывается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Earth Science.

В конце 1970-х годов палеонтолог-любитель Мигель Азнар обнаружил огромное количество артефактов и костей за пределами пещеры Кова Симанья недалеко от Барселоны. Он очистил материалы, затем сложил их в ящик, который оставался у него дома до 1986 года, после чего был подарен музею. Однако ученые исследовали его только в 2020 году.

Помимо фрагментов керамики и других артефактов в ящике также находились кости животных и 53 кости неандертальцев. Анализ костей показал, что все они принадлежали всего трем людям; взрослому, вероятно, женщине, ребенку, вероятно, в возрасте 11 или 12 лет, и еще одному маленькому ребенку, которому, по оценкам команды, было от 7 до 8 лет.

Кости датируются примерно 50 000 лет назад. Исследователи все еще пытаются извлечь ДНК из костей, чтобы узнать о них больше и выяснить, были ли неандертальцы родственниками. Ученые отмечают, что коллекция костей также представляет собой наиболее значительную находку костей неандертальцев в регионе и, возможно, на всем Пиренейском полуострове.

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    Александр Еникеев
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