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02:10, 25 сентября 2023Россия

В Вооруженных силах России появится новый тип бригад с учетом опыта спецоперации

«Известия»: в ВС России сформируют новый тип разведывательно-штурмовых бригад

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Вооруженных силах России появится новый тип бригад — разведывательно-штурмовые. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Подразделения будут сформированы для штурма укреплений и ведения разведки в ближайшем тылу противника. Они войдут в состав общевойсковых армий и вновь сформированных армейских корпусов.

Отдельные разведывательно-штурмовые бригады уже начали комплектоваться с учетом опыта специальной военной операции (СВО), которая показала необходимость появления специальных формирований для штурмовых действий.

Подразделения получат свои танки, бронетехнику, артиллерию, а также беспилотники. Бойцов обучат действовать в замкнутых пространствах, например, окопах и зданиях, по своим навыкам они будут равноценны спецназу.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал самое эффективное оружие в зоне СВО. По его словам, гаубица — это самое результативное и самое массовое артиллерийское орудие Российской армии.

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    Марина Совина
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