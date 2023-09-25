В Вооруженных силах России появится новый тип бригад с учетом опыта спецоперации
В Вооруженных силах России появится новый тип бригад — разведывательно-штурмовые. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Подразделения будут сформированы для штурма укреплений и ведения разведки в ближайшем тылу противника. Они войдут в состав общевойсковых армий и вновь сформированных армейских корпусов.
Отдельные разведывательно-штурмовые бригады уже начали комплектоваться с учетом опыта специальной военной операции (СВО), которая показала необходимость появления специальных формирований для штурмовых действий.
Подразделения получат свои танки, бронетехнику, артиллерию, а также беспилотники. Бойцов обучат действовать в замкнутых пространствах, например, окопах и зданиях, по своим навыкам они будут равноценны спецназу.
Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал самое эффективное оружие в зоне СВО. По его словам, гаубица — это самое результативное и самое массовое артиллерийское орудие Российской армии.