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07:31, 22 сентября 2023Наука и техника

Российский военный назвал самое эффективное артиллерийское орудие в зоне СВО

Военный Дандыкин: гаубица — самое эффективное артиллерийское орудие в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Гаубица — это самое эффективное и самое массовое артиллерийское орудие Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Специалист отметил, что в самоходных гаубицах 2С19М2 «Мста-С», которые передали Министерству обороны России, было модернизировано управление огнем.

«Это самоходная гаубица 152 калибра. "Мста" уже участвовала в боевых действиях, в частности, на Северном Кавказе. Это достаточно эффективное орудие. Стреляет из закрытых позиций на расстоянии 30 километров», — поделился он.

Также, по словам Дандыкина, сейчас идет вопрос о том, чтобы в зоне СВО появилось более продвинутое самоходное орудие — «Коалиция-СВ».

«Оно еще не прошло все испытания, но такое решение уже принято. Там больше дальность стрельбы и лучше управляемость снарядом для того, чтобы противодействовать артиллерии противника», — рассказал он.

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Ранее госкорпорация «Ростех» передала Министерству обороны России партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Усовершенствованная «Мста» может работать в режиме «огневой налет», имеет уникальные тактико-технические характеристики, среди которых мобильность, высокая скорострельность и возможность ведения огня разными типами снарядов.

В июле в публикации журнала «Армейский сборник» было отмечено, что «Мста-С» в ходе испытаний запустила корректируемый снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.

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