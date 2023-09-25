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18:03, 25 сентября 2023Силовые структуры

МВД приказало своим сотрудникам удалить рабочие чаты в WhatsApp

Baza: МВД приказало полицейским удалить рабочие чаты в WhatsApp

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Руководство МВД приказало сотрудникам полиции удалить или переименовать рабочие чаты, созданные в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все началось еще в конце лета. Руководство потребовало от полицейских некоторых регионов удалить все служебные чаты в мессенджере, принадлежащем компании Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), и перейти в Telegram.

Впрочем, по информации Baza, не во всех отделах планируют полностью избавиться от привычных рабочих чатов. В некоторых регионах сотрудникам разрешили оставить группы в WhatsApp, но попросили переименовать их, чтобы со стороны было непонятно, что они связаны с МВД.

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    Олеся Мицкевич
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