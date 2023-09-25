Российский объект связи атаковал дрон-камикадзе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на объект связи

В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал российский объект связи. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По его словам, подвергшийся атаке объект находится в селе Муром Шебекинского городского округа.

«Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место», — добавил губернатор области.

Ранее Гладков заявил, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Уразово в Валуйском городском округе пострадали два человека. По его словам, у одной женщины легкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Медпомощь им была оказана на месте, госпитализация не потребовалась, добавил глава региона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.