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14:02, 25 сентября 2023Бывший СССР

Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Турции Эрдоган прибыл с однодневным визитом в Азербайджан
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Firdia Lisnawati / AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с однодневным визитом в Азербайджан. Об этом сообщил азербайджанский телеканал AZTV.

Отмечается, что самолет с турецким президентом приземлился в Нахичеванском международном аэропорту. У трапа Эрдогана встретил его азербайджанский коллега Ильхам Алиев.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян анонсировал встречу премьер-министра республики Никола Пашиняна с президентом Азербайджана. Ожидается, что они встретятся 5 октября в испанской Гранаде.

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    Алевтина Запольская
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