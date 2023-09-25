Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Турции Эрдоган прибыл с однодневным визитом в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с однодневным визитом в Азербайджан. Об этом сообщил азербайджанский телеканал AZTV.

Отмечается, что самолет с турецким президентом приземлился в Нахичеванском международном аэропорту. У трапа Эрдогана встретил его азербайджанский коллега Ильхам Алиев.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян анонсировал встречу премьер-министра республики Никола Пашиняна с президентом Азербайджана. Ожидается, что они встретятся 5 октября в испанской Гранаде.