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04:05, 25 сентября 2023Ценности

Популярная телезвезда попала в объектив папарацци в ярком купальнике

Архивное фото

Архивное фото. Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Бывшая участница британского реалити-шоу Love Island Хлоя Ферри появилась на пляже в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует популярный таблоид Daily Mail.

28-летняя популярная модель попала в объектив папарацци в купальнике ярко-оранжевого цвета и юбке-сетке длины макси в тон. При этом волосы знаменитость заплела в косу, а от макияжа отказалась. Среди прочего она надела белую кепку и очки с прямоугольной оправой, а также массивные золотые часы.

В августе американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась топлес для рекламы бренда Calvin Klein. 27-летняя манекенщица примерила классический костюм, состоящий из пиджака и брюк со стрелками. При этом она отказалась от бюстгальтера, частично продемонстрировав грудь

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    Карина Черных
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