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21:18, 25 сентября 2023Забота о себе

Психолог назвала причины желания женщин заняться сексом на первом свидании

Фото: Dainis Graveris / Unspalsh

Сексом на первом свидании женщина спасается от одиночества, если решается на него только из желания почувствовать себя нужной, предупредила психолог Марина Ракитская. Она назвала «Ленте.ру» и другие причины быстрого согласия на интимную близость.

Ракитская считает проблемой, если женщина решается на секс лишь из желания избавиться от одиночества, ощутить хотя бы иллюзию любви или в надежде, что мужчина «западет» на нее после интима. Кроме того, уверяет психолог, половой контакт на первом свидании может быть и опасным, поскольку не только не избавит от гнетущего чувства одиночества, но и, напротив, вызовет разочарование. Это чувство возникнет, потому что женщина в отношении партнера сразу начнет строить планы, которым, возможно, не суждено сбыться, объясняет Ракитская.

Низкая самооценка не станет выше из-за того, что вы получили желаемое. Вероятность оказаться использованной на первом свидании намного выше, чем возможное удовлетворение

Марина Ракитскаяпсихолог

Мужчина — не приложение к кому-то, поэтому он не обязан быть навеки с той, с кем случился секс при первой встрече, настаивает она.

Также собеседница «Ленты.ру» предупреждает, что из-за эмоциональности женщин мысли о проведенной ночи будут долго преследовать их и даже влиять на принятие некоторых решений.

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В то же время Ракитская заявляет, что даже после секса на первом свидании возможны длительные и крепкие отношения. «Если после проведенного вместе вечера вы чувствуете, что близость будет вам легкой и естественной, и секса хотите оба, все в порядке. Когда возникает притяжение, ощущаемое и мужчиной, и женщиной, не имеет значения, что сблизились они максимально быстро. Искренность, страстность, интерес вполне могут стать базой для длительных счастливых отношений», — уверяет психолог.

Ранее Марина Ракитская рассказала, как дать отпор делающему неприличные намеки коллеге. Первым делом она призвала сохранять спокойствие.

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    Вера Владзиевская
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