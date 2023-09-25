Психолог назвала причины желания женщин заняться сексом на первом свидании

Сексом на первом свидании женщина спасается от одиночества, если решается на него только из желания почувствовать себя нужной, предупредила психолог Марина Ракитская. Она назвала «Ленте.ру» и другие причины быстрого согласия на интимную близость.

Ракитская считает проблемой, если женщина решается на секс лишь из желания избавиться от одиночества, ощутить хотя бы иллюзию любви или в надежде, что мужчина «западет» на нее после интима. Кроме того, уверяет психолог, половой контакт на первом свидании может быть и опасным, поскольку не только не избавит от гнетущего чувства одиночества, но и, напротив, вызовет разочарование. Это чувство возникнет, потому что женщина в отношении партнера сразу начнет строить планы, которым, возможно, не суждено сбыться, объясняет Ракитская.

Низкая самооценка не станет выше из-за того, что вы получили желаемое. Вероятность оказаться использованной на первом свидании намного выше, чем возможное удовлетворение Марина Ракитская психолог

Мужчина — не приложение к кому-то, поэтому он не обязан быть навеки с той, с кем случился секс при первой встрече, настаивает она.

Также собеседница «Ленты.ру» предупреждает, что из-за эмоциональности женщин мысли о проведенной ночи будут долго преследовать их и даже влиять на принятие некоторых решений.

В то же время Ракитская заявляет, что даже после секса на первом свидании возможны длительные и крепкие отношения. «Если после проведенного вместе вечера вы чувствуете, что близость будет вам легкой и естественной, и секса хотите оба, все в порядке. Когда возникает притяжение, ощущаемое и мужчиной, и женщиной, не имеет значения, что сблизились они максимально быстро. Искренность, страстность, интерес вполне могут стать базой для длительных счастливых отношений», — уверяет психолог.

Ранее Марина Ракитская рассказала, как дать отпор делающему неприличные намеки коллеге. Первым делом она призвала сохранять спокойствие.