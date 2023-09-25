Россиянин задушил шестилетнего пасынка и получил 15 лет колонии

В Краснодаре осудили на 15 лет мужчину, задушившего пасынка из-за плача

В Краснодаре суд приговорил к 15 годам лишения свободы 37-летнего мужчину, задушившего шестилетнего пасынка из-за плача. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

Мужчина признан виновным по ряду статьей УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант жил в доме с женой, ее сыном и их общим годовалым ребенком в Тимашевске. Вечером 24 ноября 2021 года он проводил время на втором этаже дома с детьми, пока жена работала. Из-за малозначительного повода он толкнул пасынка, и тот заплакал. Это разозлило осужденного: он зажал нос и рот мальчика рукой и удерживал до потери им сознания. Когда мужчина понял, что лишил ребенка жизни, то вызвал скорую. Он сказал медикам, что мальчик упал с лестницы и ударился головой.

Однако следователям удалось установить истинный ход событий. Выяснилось, что россиянин и раньше избивал пасынка, ставил в угол и запугивал.