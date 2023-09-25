Спецназовец заступился за неформала и подрался с тремя спортсменами

Прическа неформала стала причиной драки спецназовца и молодых спортсменов

В Екатеринбурге полиция разбирается в обстоятельствах драки, после которой четверо россиян оказались в больнице. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, ЧП произошло в городском парке. Находившийся в гражданской одежде спецназовец заметил, как три молодых человека унижают ровесника-неформала. Агрессорам не понравилась прическа молодого человека.

Военнослужащий заступился за юношу и потребовал прекратить хулиганские действия, после чего троица атаковала нового соперника, что позволило неформалу скрыться с места происшествия. Позже выяснилось, что трое зачинщиков — молодые спортсмены. Один — студент училища олимпийского резерва, двое других — студенты университета физической культуры.

Драка спецназовца и спортсменов закончилась серьезными черепно-мозговыми травмами для всех участников схватки.