Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:06, 25 сентября 2023Силовые структуры

Спецназовец заступился за неформала и подрался с тремя спортсменами

Прическа неформала стала причиной драки спецназовца и молодых спортсменов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге полиция разбирается в обстоятельствах драки, после которой четверо россиян оказались в больнице. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, ЧП произошло в городском парке. Находившийся в гражданской одежде спецназовец заметил, как три молодых человека унижают ровесника-неформала. Агрессорам не понравилась прическа молодого человека.

Военнослужащий заступился за юношу и потребовал прекратить хулиганские действия, после чего троица атаковала нового соперника, что позволило неформалу скрыться с места происшествия. Позже выяснилось, что трое зачинщиков — молодые спортсмены. Один — студент училища олимпийского резерва, двое других — студенты университета физической культуры.

Драка спецназовца и спортсменов закончилась серьезными черепно-мозговыми травмами для всех участников схватки.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Аварийные конструкции штаба ЧФ в Севастополе подорвут для обрушения

    Мужчина поймал рыбу с меняющим цвет голубым мясом

    Российского прокурора лишили жизни из-за замужней подруги

    Возможный запрет льготной ипотеки на «однушки» объяснили

    Обнаружен ящик с коллекцией костей неандертальцев

    Москвич заявил в полицию на сбежавшую со свидания девушку

    Роберт де Ниро не вернется к роли Трэвиса Бикла из «Таксиста»

    Экономист спрогнозировал курс доллара до конца года

    В подмосковном лесу нашли гигантского питона

    Стало известно о перегруппировке ВСУ на угледарском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости