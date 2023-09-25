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17:32, 25 сентября 2023Моя страна

В барнаульском зоопарке поселился новый хищник

В барнаульском зоопарке поселился сервал из Новосибирска

Фото: Unsplash

В барнаульском зоопарке появился новый хищник — сервал, родившийся в Новосибирске. Об этом сообщается в сообществе зоопарка во «ВКонтакте».

«Длинноногий, стройный, пятнистый, с самыми большими (по отношению к размерам тела) ушами среди всех кошачьих, невероятно красивый и теперь наш», — говорится в публикации.

6 сентября сервал отметил свой пятилетний юбилей, почти сразу после этого его перевезли в Барнаул. Сейчас он находится на карантине. Имя ему пока не выбрали.

Ранее «Хакасский» заповедник показал кадры с территории заказника «Позарым», на которые попала расслабленная и отдыхающая на камнях рысь. Сотрудники заповедника рассказали, что увидеть рысь в таком расслабленном состоянии — это успех.

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    Сергей Истомин
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