Россиянин лишил жизни двух сыновей и брата жены

СКР: в Омской области мужчина лишил жизни 2 сыновей и брата жены

В Омской области 36-летий житель рабочего поселка Любино отнял жизнь у двух малолетних сыновей и 27-летнего брата жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, преступление произошло вечером 24 сентября после его ссоры с супругой. В ходе конфликта во дворе дома мужчина выпустил несколько пуль в сыновей трех и пяти лет, в родственника, а затем свел счеты и со своей жизнью.

30-летняя жена с двумя другими детьми в возрасте одного года и семи лет успели убежать.

Возбуждено уголовное дело. На месте преступления следователи проводят осмотр, ведут допросы свидетелей, выясняют обстоятельства и причины случившегося.

