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17:42, 25 сентября 2023Среда обитания

В российском городе исчез памятник ссыльным полякам

В Якутске исчез памятник ссыльным полякам

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В Якутске исчез памятник, возведенный в знак благодарности ссыльным полякам. О происшествии в российском городе сообщает местное издание Sakhaday.

По данным СМИ, каменный ансамбль исчезал постепенно. Сначала вокруг него появился забор, а летом пропали таблички. При этом различные ведомства, включая департамент по охране объектов культурного наследия, заявили, что не знают, куда делись элементы памятника.

Недавно были вывезены гранитные камни, из которых состоял ансамбль. «Памятник известным и уважаемым в Якутии польским политссыльным все-таки снесли! Ни одного камня не осталось. Вывезли в неизвестном направлении», — рассказал глава якутского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслан Васильев.

Монумент был установлен в городе в 2002 году. На мемориальных плитах написаны имена поляков, которые внесли вклад в освоение Якутии.

Ранее сообщалось, что в городе Приозерске Ленинградской области пропал памятник финским солдатам, павшим в ходе Второй мировой войны. На месте монумента остался лишь пустой постамент.

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    Александра Качан
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