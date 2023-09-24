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18:21, 24 сентября 2023Россия

В Ленинградской области пропал памятник финским солдатам

«Фонтанка»: в Приозерске пропал памятник финским солдатам, очевидцев пропажи нет

Фото: страница «ПРИОЗЕРСК И РАЙОН» во «ВКонтакте»

В городе Приозерске Ленинградской области пропал памятник финским солдатам, павшим в ходе Второй мировой войны, на месте монумента остался лишь пустой постамент. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что очевидцев пропажи нет, местные жители и власти не владеют информацией о том, куда делся памятник, установленный при поддержке Министерства культуры и образования Финляндии летом 2019 года. Он представляет собой стелу с именами 130 финских солдат, похороненных на этом месте.

13 августа в Молдавии неизвестные вандалы осквернили памятник в честь советских воинов в селе Корпач. Монумент установили в честь выхода солдат Советской армии на государственную границу в ходе освобождения своей территории от фашистов в марте 1944 года.

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    Марина Совина
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