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15:38, 25 сентября 2023Силовые структуры

СК начал проверку россиянки после публикации объявления о продаже ребенка

СК в Новосибирске начал проверку после публикации объявления о продаже ребенка

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Управление Следственного комитета (СК) по Новосибирской области начало проверку после публикации объявления о продаже ребенка, которое появилось на одном из сайтов в интернете. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации издания, объявление о продаже было размещено в разделе «Животные». В тексте уточнялось, что цена на мальчика предоставляется только по запросу. На момент начала проверки сообщение было удалено.

Как стало известно NGS.ru, автор объявления находится в Омской области. Связаться с ней по телефону не удалось.

По факту произошедшего проводится проверка со стороны трех ведомств. Необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося также начались в полиции и прокуратуре.

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    Олеся Мицкевич
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