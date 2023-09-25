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23:52, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

Украине предрекли рекордное падение рождаемости

WSJ: рождаемость на Украине может упасть до самого низкого уровня в мире

Рождаемость на Украине может упасть до самого низкого уровня в мире. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal (WSJ).

В материале издания отмечается, что рождаемость на Украине была самой низкой в Европе еще до начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Сейчас украинские демографы прогнозируют, что этот показатель рискует стать самым низким в мире.

Согласно приведенным данным, за первые шесть месяцев этого года на Украине родилось на 28 процентов меньше детей, чем за тот же период 2021-го. Американские журналисты пришли к выводу, что украинским женщинам нужно рожать минимум по двое детей, чтобы сохранить нынешнюю численность населения.

По подсчетам авторов WSJ, население Украины в ближайшее время может упасть до критической отметки в 30 миллионов человек, тогда как еще два года назад в стране проживало порядка 43 миллионо граждан.

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    Екатерина Подвигина
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