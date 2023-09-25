Российского прокурора лишили жизни из-за замужней подруги

Драка из-за женщины закончилась летально для зампрокурора из Самарской области

Заместитель прокурора Кинель-Черкасского района Самарской области Владимир Сямуков лишился жизни после драки из-за замужней подруги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вечером 23 сентября он пришел в гости к возлюбленной, а там был ее муж. Во время застолья мужчины поссорились на почве ревности. Хозяин дома избил зампрокурора, а затем схватил стул и нанес им несколько ударов гостю.

Сямуков получил серьезные травмы, но он не стал обращаться за медпомощью, вернулся домой и лег спать. Утром его нашли без признаков жизни. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело.