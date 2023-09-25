Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:52, 25 сентября 2023Силовые структуры

Российского прокурора лишили жизни из-за замужней подруги

Драка из-за женщины закончилась летально для зампрокурора из Самарской области

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Заместитель прокурора Кинель-Черкасского района Самарской области Владимир Сямуков лишился жизни после драки из-за замужней подруги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вечером 23 сентября он пришел в гости к возлюбленной, а там был ее муж. Во время застолья мужчины поссорились на почве ревности. Хозяин дома избил зампрокурора, а затем схватил стул и нанес им несколько ударов гостю.

Сямуков получил серьезные травмы, но он не стал обращаться за медпомощью, вернулся домой и лег спать. Утром его нашли без признаков жизни. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Аварийные конструкции штаба ЧФ в Севастополе подорвут для обрушения

    Россиянам назвали причины «рыночной бедности»

    ФСБ обвинила россиянина в публичных призывах к терроризму

    Российский кабмин разрешил экспорт части нефтепродуктов

    Восьмикратный чемпион ОИ оценил смену спортивного гражданства прыгунами в воду

    Известная блогерша рассказала о называвших ее хамкой ведущих «Давай поженимся!»

    Замкомвзвода представили к званию Героя РФ после боя с превосходящими силами ВСУ

    ЕК заявила об ослаблении покупательной способности из-за конфликта на Украине

    Возможный запрет льготной ипотеки на «однушки» объяснили

    Обнаружен ящик с коллекцией костей неандертальцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости