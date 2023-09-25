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10:31, 25 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин ударил ножом в сердце соперника из-за девушки и сел на девять лет

Суд дал 9 лет уральцу, в драке отнявшему жизнь соперника из-за девушки

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Березовский городской суд приговорил к девяти годам лишения свободы 24-летнего местного жителя Дмитрия Смирных, который лишил жизни соперника в драке из-за девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Осужденный отправится в колонию строгого режима. Также он должен выплатить один миллион рублей матери потерпевшего в качестве компенсации морального вреда.

Суд установил, что летом 2022 года у Смирных возник конфликт со знакомым, который продолжительное время общался с его подругой в соцсетях. Обуреваемый ревностью подсудимый назначил сопернику встречу 7 августа 2022 года на футбольном поле в Березовском для выяснения отношений. Каждый из них пришел туда с группой поддержки из друзей и родственников. Они проверили соперника на наличие холодного оружия, а Дмитрия люди из группы поддержки оппонента не стали обыскивать. После чего молодые люди сошлись в схватке.

Соперник нанес первый удар Смирных, который попал вскользь, тогда тот вынул из кармана припрятанный нож и ударил в грудь оппоненту — прямо в сердце. Он успел сказать: «Ребята, у него нож» и потерял сознание. Молодой человек не пережил ранения.

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    Любовь Ширижик
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