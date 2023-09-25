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10:22, 25 сентября 2023Из жизни

Змея укусила игравшего в футбол школьника и отправила его в больницу

WJHG-TV: в США змея укусила игравшего в футбол школьника

Фото: Markus Spiske / Unsplash

В американском городе Панама-Сити-Бич, штат Флорида, змея укусила школьника за ногу и отправила его в больницу. Об этом сообщает WJHG-TV.

Мальчик играл в футбол на поле начальной школы Breakfast Point Academy, когда почувствовал сильное жжение в ноге. Взрослые срочно вызвали скорую помощь на место происшествия. Парамедики обнаружили на лодыжке пострадавшего след от змеиных зубов. Мальчика немедленно доставили в больницу.

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Согласно результатам обследований, в крови ребенка не нашли яда. Несмотря на это, врачи не могут подтвердить, что укусившая его змея не была ядовитой. По их словам, ядовитые змеи не всегда выпускают яд во время нападения.

Пострадавший быстро восстановился, и его выписали из больницы. Как рассказали родственники мальчика, он вернулся в школу на следующий день после произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Австралии 69-летний мужчина спас товарища от одной из самых ядовитых змей мира ценой собственной жизни. Он бросился на помощь к другу, ногу которого обвила рептилия.

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    Алиса Удовик
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