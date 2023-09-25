Сообщение об эвакуации музейных ценностей из Севастополя оказалось недостоверным

В СМИ исказили информацию об эвакуации музейных ценностей из Севастополя

23 сентября на сайте издания «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) появилось сообщение, в котором утверждается, что власти Севастополя под предлогом эвакуации готовятся вывозить из города музейные ценности. Однако информация оказалась недостоверной.

В своей публикации издание ссылается на сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю, однако в тексте материала информация искажена.

Администраторы канала подготовили ряд материалов, посвященных празднованию 91-й годовщины образования Гражданской обороны России, которая состоится 4 октября. Посты носят просветительский характер, в них рассказывается о задачах Гражданской обороны. Публикации приурочены к 91-й годовщине образования Гражданской обороны России, которая состоится 4 октября. Так, 23 сентября появилась статья о третьей задаче Гражданской обороны: «эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы».

Кроме того, эвакуация людей и материальных ценностей в случае чрезвычайной ситуации является одно из задач МЧС РФ. Спасатели действуют согласно методике, разработанной в 2005 году.

Публикация получила широкий охват в проукраинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».