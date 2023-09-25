Сообщение об эвакуации музейных ценностей из Севастополя оказалось недостоверным
23 сентября на сайте издания «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) появилось сообщение, в котором утверждается, что власти Севастополя под предлогом эвакуации готовятся вывозить из города музейные ценности. Однако информация оказалась недостоверной.
В своей публикации издание ссылается на сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю, однако в тексте материала информация искажена.
Администраторы канала подготовили ряд материалов, посвященных празднованию 91-й годовщины образования Гражданской обороны России, которая состоится 4 октября. Посты носят просветительский характер, в них рассказывается о задачах Гражданской обороны. Публикации приурочены к 91-й годовщине образования Гражданской обороны России, которая состоится 4 октября. Так, 23 сентября появилась статья о третьей задаче Гражданской обороны: «эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы».
Кроме того, эвакуация людей и материальных ценностей в случае чрезвычайной ситуации является одно из задач МЧС РФ. Спасатели действуют согласно методике, разработанной в 2005 году.
Публикация получила широкий охват в проукраинских СМИ.
Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».